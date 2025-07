Venerdì 1 Agosto a Montepaone l’inaugurazione della mostra “Grano e Melograno – Antologia artistica di Marianna Procopio”

Si terrà venerdì 1 agosto 2025 alle ore 21.00 presso la sala convegni di palazzo Pyrrò nel centro storico di Montepaone, l’inaugurazione della mostra personale “Grano e Melograno – Antologia artistica di Marianna Procopio”.

Dopo i saluti del Sindaco, Mario Migliarese, dialogheranno con l’artista, Maria Piacente, Direttrice di “Pedagogica” e Giovanna Vecchio, Divulgatrice culturale.

La mostra, sarà visitabile sino al 17 agosto, con orario serale 21.00-23.00 nella splendida cornice di Palazzo Pyrrò nel centro storico di Montepaone. Luogo dal quale l’artista è partita in tenera età per abbracciare la vita, per farsi condurre, attraverso le ali dell’arte, ad intraprendere viaggi lontani, lambendo le coste del mediterraneo, solcando le colline che, rigogliose, racchiudono uno scrigno di colori, odori, ricordi.

Il visitatore, si troverà immerso in un ambiente spaziale che, lo proietterà altrove, in un viaggio sensoriale nel quale, ogni raffigurazione, legherà la mente alla storia, il cuore all’emozione.

Ognuno ritroverà il suo luogo del cuore, celato nel cassetto più recondito della propria memoria personale.

Come ha avuto modo di sintetizzare il critico d’arte Boris Brollo: ““Due grandi linee fondanti formano l’interessante pittura di Marianna Procopio e questo al di là della sua poetica del colore che le deriva dai colori della sua Calabria. Ella, consciamente o inconsciamente, si rifà alla grande pittura di fine Ottocento ed esattamente all’insegnamento post impressionista di Van Gogh. La dove alza la linea dell’orizzonte si va quasi a toccare la parte alta della tela ottenendo così l’immersione totale e subitanea del nostro sguardo. I suoi gialli, i suoi blu o l’uso del violaceo, fanno della sua tavolozza primaria una voce poetica dentro la modernità della sua pittura studiata e mai banale.”