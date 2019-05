Venerdì 10 maggio comizio di Matteo Salvini a Catanzaro

E’ previsto a Catanzaro, venerdì 10 maggio prossimo, in piazza Prefettura alle ore 14.00, il comizio del Segretario Federale della Lega per Salvini Premier Sen. Matteo Salvini. E’ questa la nota dell’organizzazione provinciale Lega di Catanzaro, rappresentata da Antonio Chiefalo, in base alle indicazioni ed alle direttive impartite dall’Onorevole Cristian Invernizzi, nuovo commissario della Lega per la regione Calabria.

Dopo una lunga attesa il Vicepremier e Ministro dell’Interno torna dunque nel capoluogo di Regione per illustrare la sua visione del nostro Paese e dare speranza ad una terra notoriamente bisognosa di rinnovamento.

Tanta strada la Lega ha percorso da quando Salvini ha visitato per l’ultima volta la città e non poteva essere più propizio di ora il momento di ritornare vista l’imminenza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e le prossime elezioni regionali sulle quali davvero si gioca il futuro di questa terra.

Sicurezza, occupazione, immigrazione, sanità, infrastrutture, attività produttive, turismo. Tanti sono i temi intorno ai quali i vari livelli di governo dovranno lavorare per tirare fuori la Calabria da un pantano che ha arrestato ogni crescita e sviluppo socio-economico bloccando latitudini dalle quali ai giovani, ora, non resta che scappare via.

Appuntamento dunque a Catanzaro il 10 maggio per un nuovo abbrivio, per una nuova concreta speranza.