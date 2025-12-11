Venerdì 12 dicembre la presentazione di “Difendi Catanzaro”, una campagna di sensibilizzazione per il contrasto all’abbandono dei rifiuti

Domani venerdì 12 dicembre 2025 ore 10:30, nella sala concerti del Comune di Catanzaro é convocata una conferenza stampa per il lancio di ”Difendi Catanzaro”, una campagna di sensibilizzazione per il contrasto all’abbandono dei rifiuti e per promuovere una corretta raccolta differenziata.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Catanzaro in collaborazione con Sieco – Sistemi Integrati per l’Ecologia, punta a rafforzare la cultura del rispetto degli spazi pubblici, valorizzare il decoro urbano e invitare i cittadini a diventare protagonisti attivi nella tutela della città.

La campagna – che include una serie di contenuti informativi, attività sul territorio e messaggi di forte impatto visivo – é coordinata da un testimonial di eccezionale capacità comunicativa, Ivan Colacino, scelto per rappresentare con immediatezza i valori dell’iniziativa.

Il primo video della campagna é stato girato con la presenza preziosa di due giocatori del Catanzaro.

Alla conferenza stampa interverranno:

– Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro

– Irene Colosimo, Assessora all’Ambiente

– Antonio Battaglia, Assessore allo Sport e al Patrimonio

– Vincenzo Costantino, Assessore alla Transizione Digitale, Turismo e Politiche Giovanili

– Paolo Morganti, Direttore generale US Catanzaro 1929

– Ivan Colacino, ideatore e regista dei contenuti media, e testimonial.

Durante l’incontro saranno illustrati gli obiettivi della campagna, le azioni previste e le modalità con cui l’amministrazione intende sensibilizzare la comunità, anche attraverso strumenti digitali e il coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del territorio.