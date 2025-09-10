Venerdì 12 settembre a Guardavalle un evento di valorizzazione della castagna

La castagna fra tradizione, benessere ed enogastronomia. Un percorso di ricoperta e conoscenza di saperi tramandati nel tempo, di approfondimento riguardo i molteplici benefici per la salute che derivano da questo antico frutto in guscio. Un viaggio all’insegna del gusto, tra le declinazione che della castagna si possono portare in tavola.

Questi i vari aspetti che saranno esplorati nel corso dell’incontro previsto per venerdì 12 settembre, alle ore 17.30 a Guardavalle Marina. Un appuntamento voluto nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Sviluppo dell’associazionismo fra le aree castanicole calabresi” (misura 19.3.), che il Gal “Serre Calabresi” sta portando avanti.

Tra gli obiettivi: trasferire informazioni e competenze, per sollecitare l’aggregazione tra aziende per migliorarne produttività e competitività, per ridare linfa ad un settore agricolo tradizionale e di grandi potenzialità quale la castanicoltura.