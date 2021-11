Venerdì 19 novembre all’IIS “Ferrari” di Chiaravalle la presentazione del libro “L’invisibile mondo di Carlotta”

Riparte anche quest’anno l’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”. Il Ministero dell’Istruzione invita le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a partecipare al progetto promosso in collaborazione con il Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura, in programma dal 15 al 20 novembre.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Chiaravalle centrale rinnova la sua adesione all’appuntamento ministeriale promuovendo in tutte le classi dell’Istituto giornate di lettura ad alta voce. Attraverso le numerose e significative iniziative in atto presso l’Istituto coordinate dalla docente Referente d’Istituto Chiarina Mattina, il Dirigente scolastico Saverio Candelieri, intende valorizzare e incoraggiare esperienze culturalmente valide per gli alunni, ribadendo l’importanza del progetto finalizzato a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere della lettura.

Il tema di questa ottava edizione di Libriamoci è “Leggere è un gioco” e si propone di far riflettere sulla duplice natura della lettura come momento di svago e strumento di crescita, attraverso i tre filoni tematici: “Il gioco del mondo”, “Il gioco dei sé” e “Giochi diVersi”. Venerdì 19 novembre gli studenti dell’IIS “Ferrari” dialogheranno con Rita Tulelli, avvocato e presidente dell’associazione culturale Universo Minori di Catanzaro, che presenterà il suo libro “L’invisibile mondo di Carlotta”.

Il primo dei filoni tematici di Libriamoci è dedicato alle tante possibilità di interpretazione del mondo che ci circonda con un particolare riferimento alle tematiche di attualità. La storia di Carlotta che si incrocia con il mondo parallelo della mafia vuole essere un’esortazione rivolta ai giovani a fare delle scelte libere e responsabili, a costruire il proprio percorso di vita sulla via della giustizia. Un’occasione importante per confrontarsi e condividere idee attraverso le pagine di un libro.