Venerdì 22 agosto a Palermiti “Fimmini”, un viaggio antropologico nell’autorevolezza femminile

Venerdì 22 agosto, alle 21.30 in Largo Maria Macrillò a Palermiti (CZ golfo di Squillace), il centro storico del piccolo paese delle Serre Calabre farà da scenario al nuovo racconto per immagini di Patrizia Giancotti che quest’anno porterà il pubblico in un viaggio antropologico nell’autorevolezza femminile.

“Fimmini”, parola dialettale, forte, potente, autorevole ad indicare l’universo femminile, è un racconto “da vedere”, un excursus che attraverso miti, tabù, stereotipi, proverbi e luoghi comuni, vuole rapire e far riflettere su comportamenti culturali e ruoli di genere.

Con la partecipazione straordinaria di Sharon Lomanno, voce tamburo e campana tibetana, ad aprire nuovi orizzonti. Con la vicinanza delle amiche del Cerchio delle Donne e della Biodanza guidate da Alba Alvarez, con la collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile di Palermiti.

Si dice “tutto il mondo è paese”, ma Patrizia Giancotti, fotografa, scrittrice, docente di antropologia all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, autrice e voce di Rai Radio3, ha voluto capovolgere l’assunto, riportando il mondo sul quale ha compiuto le sue ricerche nel piccolo paese delle serre calabre, dove da qualche anno si è trasferita.

Fotoreporter con centinaia di reportage pubblicati, e una cinquantina di mostre all’attivo, Patrizia Giancotti ha lavorato in varie parti del mondo, vivendo oltre dieci anni in Brasile, fino a ricevere l’alta onorificenza del Cruzeiro do Sul per meriti culturali.

Ma la sua attenzione per la cultura di tradizione orale risale agli anni dell’adolescenza, quando proprio a Palermiti, paese nativo di suo padre Gabriele, iniziò a raccogliere testimonianze e memorie di un mondo che sentiva sul punto di scomparsa.

A questo mondo, come a quello popolato di miti di culture lontane, fa riferimento nei suoi racconti per immagini, che portano il pubblico presente a viaggiare con lei.