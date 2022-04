Venerdì 22 aprile iniziativa a Girifalco per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra”

Il 22 aprile si terranno le celebrazioni per la “Giornata Mondiale della Terra”, il più grande evento di sensibilizzazione per la tutela del pianeta, che coinvolge ogni anno le scuole e i giovani. L’Amministrazione Comunale, con la Pro Loco e l’Istituto Comprensivo Scopelliti, ha organizzato per il 22 aprile un ricco programma di iniziative.

Alle ore 8 è, infatti, prevista la piantumazione de “Un albero per il futuro”; alle ore 9 l’esperto in materia Domenico Giampà terrà una lezione di apicoltura per alcune classi dell’IC; alle ore 11 il consigliere regionale – presidente della Sesta Commissione Agricoltura, turismo sport e politiche giovanili – on. Katya Gentile, presenterà la proposta di legge “Norme per l’incremento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese”.

L’incontro si terrà nella palestra della scuola primaria (Plesso Bova – ingresso via dei Cipressi) e sarà moderato da Andrea Giorgià Gullà, contadina biologica e custode dei semi antichi calabresi. Alle ore 12, sempre nei locali della palestra, sarà firmato il protocollo d’intesa tra il Comune di Girifalco e Kalabria Trekking.