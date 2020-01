Venerdì 24 gennaio a Catanzaro la presentazione del libro “Corrispondenze afghane”

Venerdì 24 gennaio alle ore 18:00 l’inviato speciale della RAI Nico Piro presenterà il suo nuovo libro: “Corrispondenze afghane – Storie e persone in una guerra dimenticata”. Modera la presentazione il giornalista Francesco Ciampa.

Cosa è successo in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe occidentali alla fine del 2014? Anche se i media e la politica ignorano il Paese dove Stati Uniti e i Paesi NATO hanno investito miliardi di dollari e migliaia di vite, in Afghanistan la guerra continua. In mezzo alla guerra – tra record di vittime civili, di produzione di oppio e di instabilità – la gente comune continua a vivere e a inseguire una dimensione di normalità.

Dopo il libro “Afghanistan Missione Incompiuta 2001-2015”, con questo nuovo lavoro Nico Piro prova a colmare il vuoto di informazione e ci porta con sé in Afghanistan, in mezzo alla guerra ma anche in mezzo alla vita delle persone comuni, alle storie di chi non si arrende alla violenza e sogna la pace.

A partire dalla presentazione del libro, approfitteremo della preparata e appassionata testimonianza di Nico Piro, inviato per gli affari esteri della RAI, per fare un viaggio nell’Afghanistan di oggi, con qualche “escursione” nello spazio e nel tempo.

L’AUTORE

Nico Piro è un inviato speciale della Rai, lavora per il Tg3. Si occupa di crisi e conflitti, tentando di dare voce a chi non ha voce nelle aree più complesse del pianeta.

Da anni segue l’Afghanistan, Paese dove ha viaggiato in lungo e largo: da solo, con organizzazioni non governative, guerriglia, truppe occidentali, forze di sicurezza locali e, soprattutto, con il popolo afghano.

Nel 2016 ha pubblicato “Afghanistan Missione Incompiuta 2001-2015”.

Per il suo lavoro ha ricevuto: il Premiolino, il Premio Ilaria Alpi, il Premio Luchetta, il Premio Alberto Jacoviello, il Premio Frajese, il Premio Marco Luchetta, il Premio Giancarlo Siani.

Si occupa inoltre di nuovi linguaggi e strumenti per il giornalismo.

