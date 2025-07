Venerdì 25 luglio a Gagliato la presentazione del libro “Odio innocente”

Il Comune di Gagliato rinomata capitale delle nanoscienze a livello internazionale, venerdì prossimo 25 Luglio darà il via agli eventi della stagione estiva.

Alle 21:30, presso la scalinata di via Roma, la Pro Loco Gagliato dà appuntamento a tutta la cittadinanza per la presentazione del libro “Odio Innocente – l’ossessione armata di un uomo nel ventre degli anni settanta” (Armando Editore), scritto dal criminologo e scrittore Domenico Romeo.

Il libro aprirà gli eventi che si susseguiranno in forma concomitante fino a tutto il mese di agosto (consultabili – fanno sapere – sia sul sito che sulle pagine social).

Dialogheranno con l’autore, la Presidente della Pro Loco di Gagliato, Eleonora Nardo quale moderatrice, e Caterina Vaiti, Segretaria generale Flai Cgil, come relatrice dell’evento.

Il libro “è un coinvolgente thriller psicologico ambientato a cavallo degli anni settanta, incentrato sul controverso mondo dei conflitti ideologici e che taglia in due il tessuto connettivo della società civile italiana, in un viaggio fino ai nostri giorni e che vede come protagonista un uomo che, sconvolto dalla morte di Pier Paolo Pasolini, vivrà il resto della sua vita portando con sé l’ossessione di ricercare la verità sull’omicidio e che lo condurrà a vivere una vita borderline fra spontaneismo armato neofascista, gangli dello Stato e ambienti della malavita organizzata”.