Venerdì 28 giugno a Montauro la Festa della Musica 2024: “La Prima Orchestra Siamo Noi”

L’associazione La Radice Sociale è lieta di presentare la Festa della Musica 2024, con l’evento intitolato “La Prima Orchestra Siamo Noi”. Questa edizione è dedicata alle bande musicali e si terrà venerdì 28 giugno 2024, presso la corte di Palazzo Zizzi alle ore 21.00.

L’evento vedrà la partecipazione dei musicisti:

– Armando Pagnotta (sax soprano)

– Saverio Bellocci (sax baritono)

– Cosimo Renda (fisarmonica)

– Pantaleone Clericò (pianoforte)

– Salvatore Cerullo (trombone)

– Vito Clericò (clarinetto basso)

– Vincenzo Costantini (percussioni)

Questi artisti ci guideranno in un viaggio musicale attraverso l’affascinante mondo delle bande, in linea con il tema scelto dall’organizzazione nazionale per la Festa della Musica 2024: “LA PRIMA ORCHESTRA SIAMO NOI”. Quest’anno, la manifestazione raggiunge la sua 30^ edizione e celebra l’importanza e la tradizione delle bande musicali.

Per il comune di Montauro, questa rappresenta la terza edizione della Festa della Musica, sempre organizzata dall’instancabile associazione La Radice Sociale. Negli anni precedenti, l’associazione ha portato in scena spettacoli indimenticabili: nel 2022, con “Nuovo Cinema Paradiso – Omaggio a Morricone”, e nel 2023, con “C’era una volta – Omaggio a Disney” in occasione del centenario della celebre casa di animazione. Quest’anno, il tema “W LA BANDA” rende omaggio in modo particolare alla banda di Montauro “Cuccarini Montauro”, che celebra i suoi 100 anni di attività.

La Festa della Musica 2024 promette di essere un evento capace di coinvolgere e affascinare il pubblico con le melodie e le tradizioni delle bande musicali.

Vi aspettiamo numerosi il 28 giugno alle ore 21.00 presso la corte di Palazzo Zizzi per celebrare insieme la bellezza e l’importanza delle bande musicali