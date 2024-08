Venerdì 30 agosto a Soverato il terzo ed ultimo appuntamento della Rassegna Book Talk

Giorno 30 agosto in piazza Maria Ausiliatrice è la volta di “lo so io”, autore Sergio Rizzo, già autore con Gian Antonio Stella di un best seller di anni fa, “La casta”, attraverso inoppugnabili documenti, raccolti da un giornalista di razza e d’inchiesta, dimostra come i politici in questo nostro sventurato Paese (in cui l’astensionismo è diventato il primo partito in assoluto, ma questo non fa riflettere…) sono tornati a essere

“intoccabili”.

Dialogano con l’autore, Pietro Melia giornalista RAI,Massimo Razzi, direttore del Quotidiano della Calabria e Giuseppe Soluri, Presidente dell’ordine dei giornalisti della Calabria.