Venerdì 30 Luglio Nicola Piovani al Teatro del Grillo di Soverato

Dal 30 luglio ritorna la rassegna culturale Grillo Cinema Village, che tanto successo e apprezzamento ha riscosso la scorsa estate nell’arena antistante il Teatro del Grillo di Soverato. L’iniziativa è pensata per un pubblico amante della cultura e dell’arte che spazia dal cinema alla musica dalla letteratura ai workshop con la partecipazione di grandi ospiti. Un programma ricchissimo che parte con il premio Oscar Nicola Piovani e il suo “La musica è pericolosa – TRIO” doppio spettacolo: ore 20.15 e ore 22.15.

Celebre compositore di colonne sonore di grande successo ed eccellente pianista, nel suo spettacolo La musica è pericolosa, Nicola Piovani (accompagnato sul palco da sax e contrabbasso) racconta e si racconta: grazie alla sua musica e a quella di altri autori, Piovani ci accompagnerà in un viaggio estremamente affascinante, fatto di immagini, voci e ricordi. Un viaggio che sostanzialmente è quello della sua stessa vita di artista.

LA MUSICA E’ PERICOLOSA

Leçon- concert

di Nicola Piovani

con

Marina Cesari sax

Marco Loddo contrabbasso

Nicola Piovani pianoforte

è una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo Leçon concert), È uno spettacolo in cui Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera.

Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità.

Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica“.

DATA – 30 Luglio 2021

ORARI – 20:15 e 22:15