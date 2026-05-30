​Venerdì 5 giugno Badolato Borgo ospiterà il TeenTech2 Day: giovani, futuro, ricerca scientifica e tecnologie a idrogeno

Mancano pochi giorni al TEENTECH2 Day, l’evento promosso da 1 Cube BV in programma per Venerdì 05 giugno presso il Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli a Badolato Borgo (CZ).

L’iniziativa rappresenta uno dei primi eventi divulgativi sull’idrogeno dedicati ai giovani e tra i pochi appuntamenti scientifici aperti alla comunità locale. Per l’antico borgo calabrese di Badolato si tratta di un’occasione significativa capace di unire giovani, studenti, associazioni, comunità, territorio e ricerca scientifica europea ed internazionale in un unico format.

L’evento è anticipato dalla due-giorni del meeting scientifico internazionale “MemCat”, finanziato dall’European Innovation Council (EIC) nell’ambito del programma Horizon Europe – EIC Pathfinder Open, con avvio il 1° maggio 2024 e durata complessiva di 48 mesi. Il meeting è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria e le attività del progetto sono seguite dal Prof. Sergio Santoro.

Il progetto MemCat mira allo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione della CO₂ e dell’idrogeno verde in etilene, contribuendo alla decarbonizzazione dei processi industriali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Al meeting prenderanno parte ricercatori e docenti provenienti dai partner del consorzio internazionale: International Iberian Nanotechnology Laboratory (Portogallo, coordinatore del progetto MemCat), University of Jyväskylä (Finlandia), Technische Universiteit Eindhoven (Paesi Bassi), Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion (Germania), Universidad de Vigo (Spagna) e Università della Calabria (Italia).

A TEENTECH2 prenderanno parte cinque progetti della Commissione Europea e 16 tra ricercatori, docenti universitari ed esperti del settore, che approfondiranno temi legati all’innovazione, alla mobilità a idrogeno, alla dissalazione e alle tecnologie sostenibili.

La mattinata – coordinata dal Prof. Fausto Gallucci e dalla Dott.ssa Simona Scoppa – sarà dedicata agli studenti delle scuole del comprensorio con laboratori interattivi ed esperienze pratiche, mentre nel pomeriggio l’iniziativa sarà aperta al pubblico e alla comunità locale.

L’organizzazione 1 Cube BV ringrazia Pro Loco Badolato APS, Associazione MaMa, il Comune di Badolato e Badolato Slow Village per la fattiva ed importante collaborazione e invita cittadini e visitatori a partecipare a una giornata dedicata al dialogo tra ricerca, innovazione e territorio.