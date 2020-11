Venerdì 6 novembre davanti la Cittadella Regionale presidio di protesta di cuochi e ristoratori

La scrivente associazione annovera tra i propri soci: Cuochi, ristoratori, proprietari d’aziende ristorative, servizi di catering, e gestori di strutture di Weddings .

La nostra associazione di categoria è aderente alla Federazione Italiana Cuochi ed all’Unione Regionale Cuochi Calabria. È la struttura territoriale che maggiormente rappresenta i cuochi davanti alle istituzioni.

Considerato che le tante persone\operatori\Cuochi, che stanno dietro a tutto questo variegato mondo ristorativo, sono state colpite in modo PESANTE dalle restrizioni dell’ultimo DPCM (24 ottobre), il quale ha limitato fortemente le attività, creando un forte senso di disorientamento, frustrazione ed impotenza nella categoria.

La stessa vuole manifestare in modo pacifico conto il sopra indicato DPCM e contro tutte le continue restrizioni che vengono da tutte le istituzioni demandate alla salvaguardia della nostra salute, ma che dovrebbero essere anche in favore della salvaguardia dei bisogni economici di ogni cuoco.

È per questo che la nostra struttura ha organizzato per giorno 06 novembre alle ore 10.00 nella piazza San Francesco Di Paola antistante l’entrata centrale della Cittadella Regionale Germaneto Catanzaro, un presidio di protesta per portare davanti alle istituzioni le nostre ragioni sempre nel rispetto primario della salute.