Venerdì 8 Agosto “Avion Travel ed Orchestra Sinfonica Brutia” a Soverato 

Sarà ancora una volta il magico scenario dell’Orto Botanico di Soverato ad accogliere la grande musica d’autore per Armonie d’Arte Festival.

Nel pieno dell’estate e della venticinquesima stagione di Armonie d’Arte domani, venerdì 8 agosto alle ore 22 sarà la volta dell’attesissimo live degli Avion Travel accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Brutia per la sezione “Off&Pop” del Festival.

Un’occasione unica per immergersi in un viaggio musicale fra tradizione e innovazione nel sound eclettico e raffinato di una delle band più rappresentative della scena musicale italiana, appartenente alla grande musica ma fuori dal cliché della canzone come puro intrattenimento e divertimento.

Coproduzione dell’Orchestra Sinfonica Brutia ed Armonie d’Arte, l’appuntamento è una delle serate di punta dell’estate calabrese, dove musica colta e contemporaneità si fondono in un’esperienza sofisticata e coinvolgente.

Sul palco, Peppe Servillo – voce narrante di una band iconica – sarà affiancato da una formazione storica: Peppe D’argenzio al sax, Flavio D’Ancona e Duilio Galioto alle tastiere, Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Mimì Ciaramella alla batteria.

Un’occasione unica per rivivere il repertorio inconfondibile degli Avion Travel, gruppo simbolo di un cantautorato italiano colto, teatrale ed emozionale, capace di mescolare jazz, canzone d’autore e orchestrazioni sinfoniche con eleganza e originalità.

Il mondo degli Avion Travel è di per sé, lungo oltre 40 anni di vita, un viaggio che partendo dalle rotte mediterranee li ha portati in tutto il mondo. Capaci di esprimere transiti musicali come pochi, e nel contempo mantenere un’identità, quella amata da tanti in tanto tempo.

“Cogliere e raccontare traiettorie materiali e immateriali, percorsi lungo rotte foriere di incontri e opportunità, tra passato come identità e disegno del futuro come spinta propulsiva.

Un concept e un mood indispensabile all’alba di una nuova stagione densa di significati e appuntamenti, ma anche di sfide complesse, soprattutto per la sostenibilità in un tempo dove è il main stream a tutti i livelli a farla da padrona”, afferma il direttore artistico e founder di Armonie d’Arte, Chiara Giordano.