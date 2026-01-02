Ventenne accoltellata dall’ex nella notte, aggressore arrestato

La giovane è stata colpita ripetutamente al volto e al collo nei pressi di un locale. Soccorsa e trasportata all’ospedale di Cosenza, non sarebbe in pericolo di vita.

​SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un’ennesima notte di violenza ha scosso la comunità di San Giovanni in Fiore, nel Cosentino, dove una ragazza di soli 20 anni è rimasta vittima di un brutale accoltellamento per mano del suo ex fidanzato.

La dinamica dell’aggressione

​Il fatto è avvenuto durante la notte nei pressi di un locale del centro silano. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, la giovane sarebbe stata avvicinata dal coetaneo al culmine di una discussione. L’aggressore avrebbe estratto un’arma da taglio sferrando almeno cinque fendenti, indirizzati con violenza verso zone vitali come il volto e il collo.

I soccorsi e l’arresto

​L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La ragazza, prontamente soccorsa, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Nonostante la gravità delle ferite riportate e la delicatezza dei punti colpiti, i medici hanno fatto sapere che la giovane, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

​L’aggressore, anche lui ventenne e residente nella zona, è stato rintracciato poco dopo dai militari. L’accusa nei suoi confronti è pesante e l’arresto è scattato nell’immediatezza dei fatti.

Indagini in corso

​Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare se vi fossero stati segnali premonitori o denunce precedenti. Il movente, stando ai primi rilievi, sarebbe riconducibile alla mancata accettazione della fine della relazione da parte del giovane.