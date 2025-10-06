Ventenne ferito da un colpo di pistola alla gamba, mistero sulle circostanze

Momenti di tensione nel piccolo centro del Vibonese, dove un giovane di vent’anni, residente a Filandari e figlio di un assessore comunale, è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba.

L’episodio è avvolto dal mistero: al momento, infatti, non sono ancora chiare le circostanze in cui il ragazzo sia stato raggiunto dal proiettile.

Secondo quanto si è appreso, il ventenne avrebbe raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’Ospedale di Vibo Valentia, chiedendo assistenza medica per la ferita.

Le sue condizioni non sarebbero gravi e non desterebbero particolare preoccupazione per i sanitari.

A destare attenzione, tuttavia, è stata la scelta del giovane di rifiutare l’intervento chirurgico necessario per l’asportazione dell’ogiva rimasta nella gamba.

Un comportamento che, insieme al silenzio sulle circostanze del ferimento, sta complicando il lavoro degli investigatori.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di capire se il ferimento sia avvenuto in un contesto accidentale, personale o legato ad altri motivi.

Gli inquirenti stanno anche valutando eventuali collegamenti con episodi analoghi o situazioni di tensione nel territorio.