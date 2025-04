Verso il Conclave: la figura del Cardinale Mimmo Battaglia

Mentre la Chiesa universale si prepara a vivere una delle sue fasi più delicate e decisive — quella di un Conclave — si moltiplicano le riflessioni sui profili dei cardinali che potrebbero avere un ruolo di primo piano nel delineare il volto della nuova guida della Chiesa cattolica.

Tra questi, il nome del Cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, si distingue per il suo percorso pastorale e umano profondamente radicato nell’impegno sociale e nella vicinanza agli ultimi.

Una vocazione al servizio degli ultimi

Domenico Battaglia, nato nel 1963 a Satriano, in Calabria, è noto per la sua lunga esperienza al fianco degli emarginati, dei tossicodipendenti e delle vittime di povertà ed esclusione sociale.

Prima della nomina episcopale, ha diretto per anni comunità terapeutiche e centri di accoglienza, vivendo in prima persona la fatica e la speranza di chi cerca riscatto nelle periferie esistenziali.

Ordinato sacerdote nel 1988, Battaglia ha sempre incarnato un modello di Chiesa “ospedale da campo”, come la definiva Papa Francesco, attenta più alle persone che alle istituzioni, più alle ferite che ai numeri.

L’arcivescovato di Napoli e il cardinalato

Nel 2020 è stato nominato arcivescovo metropolita di Napoli, una diocesi complessa e simbolica, segnata da contraddizioni ma anche da una straordinaria vitalità religiosa e culturale.

Nel Concistoro del 7 Dicembre 2024 è stato creato cardinale da Papa Francesco, confermando la stima per un pastore capace di dialogare con il popolo e di portare avanti una testimonianza evangelica concreta.

Un possibile protagonista del prossimo Conclave

Nel profilo del Cardinale Battaglia molti vedono oggi una delle espressioni più autentiche del pontificato di Francesco: una Chiesa vicina ai poveri, attenta ai problemi sociali e capace di parlare un linguaggio comprensibile all’uomo contemporaneo. Senza ambizioni personali dichiarate, ma con una carica umana e spirituale che potrebbe incidere significativamente nelle dinamiche del prossimo Conclave.

Sebbene sia prematuro ipotizzare scenari, la sua presenza tra i cardinali elettori offre alla Chiesa la possibilità di riflettere su quale volto debba avere il successore di Pietro: se più istituzionale o più pastorale, se più conservatore o più aperto ai cambiamenti del tempo presente.

Conclusione

In ogni caso, il nome di Mimmo Battaglia rappresenta oggi una testimonianza viva di una Chiesa che non smette di ascoltare il grido degli ultimi e di cercare strade nuove per annunciare il Vangelo nel cuore del mondo. E chissà che proprio questa voce, semplice e profonda, non possa trovare spazio anche tra le mura silenziose della Cappella Sistina.