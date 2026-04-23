Verso le comunali a Montepaone, spunta il terzo incomodo a poche ore dalla scadenza

Corsa contro il tempo per una lista “fantasma” che agita la vigilia elettorale: tra timori e sospetti, gli avversari sperano sia solo un bluff

MONTEPAONE (CZ) – Mancano poche ore alla presentazione delle liste per la prossima tornata elettorale di maggio. A Montepaone tutto si è svolto secondo copione annunciato, con la lista del Sindaco uscente, Mario Migliarese, pronta e nota già da diverso tempo e l’annunciata lista di “Montepaone col sole”, ormai vicina a completare i ranghi senza particolari sorprese.

Nelle ultime ore, però, voci sempre più insistenti stanno agitando la scena politica. Si parla, con insistenza, della formazione di una terza lista intenzionata a partecipare alle elezioni. Obiettivo dichiaratodi entrare in consiglio comunale. I promotori, su cui nomi ancora nulla è trapelato, sarebbero impegnati in una corsa contro il tempo per completare la lista e depositarla entro il termine.

Gli altri candidati osservano con curiosità e velata preoccupazione queste inaspettate manovre dell’ultimo minuto.Per molti di loro la speranza, non dichiarata, è che sia solo un bluff.