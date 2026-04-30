Verso le comunali, “Montepaone riparte”: «Al voto con una sola lista, democrazia ferita, ma decide la partecipazione»

Esclusi gli avversari per irregolarità nelle firme, Migliarese resta unico in corsa: “Rammarico e rispetto delle regole, ora parola ai cittadini”

MONTEPAONE (CZ) – «Per la prima volta nella storia di Montepaone, alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio saremo presenti sono noi». Lo affermano i componenti della lista “Montepaone Riparte”, unica in campo alla imminente tornata amministrativa che coinvolgerà anche il territorio montepaonese, guidata dall’uscente sindaco Mario Migliarese.

«Dopo aver appreso la notizia della ricusazione della lista “Montepaone col sole” – aggiungono – abbiamo atteso la pubblicazione ufficiale del verbale della sottocommissione elettorale, prima di rilasciare il doveroso commento. Ciò anche per evitare di basarsi su indiscrezioni che, spesso, possono condurre ad esternazioni improvvide che col tempo si rilevano sbagliate.

Per prima cosa intendiamo esprimere vivo rammarico per l’esclusione della lista avversaria. Noi ci riteniamo del tutto alternativi a chi si era riproposto per la guida del paese e rappresentiamo un modo di vedere la politica e l’amministrazione diametralmente opposto a quello incarnato dai promotori della lista avversaria.

Ciò non ci impedisce di comprendere la grande delusione di chi si è affacciato per la prima volta sulla scena politica e che si vede preclusa la possibilità di partecipare alla competizione elettorale, per un errore procedurale. I motivi dell’esclusione della lista sono ormai pubblici, chiunque può leggerli e farsi un’idea libera da condizionamenti; pertanto, non entriamo nel merito del provvedimento».

“Montepaone Riparte” allarga gli orizzonti e sottolinea: «In questi giorni si è parlato molto di democrazia. La democrazia è certamente confronto ma prima ancora è rispetto delle regole. Ogni competizione ha le sue regole e per potervi partecipare è necessario rispettarle. Nel procedimento elettorale, poi, la forma è sostanza. Il motivo che ha condotto alla ricusazione della lista è, in verità, di pura sostanza in quanto la modalità di raccolta delle sottoscrizioni non ha consentito di avere la certezza che chi ha firmato conoscesse realmente i nomi di tutti i candidati consiglieri.

Di certo una competizione elettorale con un solo concorrente rappresenta un vulnus democratico, di cui “Montepaone Riparte” è vittima indiretta e involontaria. Tuttavia, la via per preservare la democrazia rimane sempre la stessa: la partecipazione popolare.

Saranno i cittadini di Montepaone a garantire l’integrità della democrazia tramite la partecipazione al voto. Da oggi in avanti il nostro impegno si concentrerà per testimoniare l’importanza di andare a votare il 24 e 25 maggio».

Migliarese e “i suoi” concludono: «Crediamo fortemente nei nostri cittadini. La popolazione di Montepaone è matura e consapevole. Anche per questo motivo abbiamo evitato di mettere in campo espedienti che avrebbero svuotato di senso il voto.

La parola ora torna agli elettori: votare è importante e ogni voto conta. Dopo le elezioni verrà il tempo del dialogo e della collaborazione. Chi rappresenta realmente una novità per la politica di Montepaone troverà una amministrazione pronta a collaborare per far crescere il nostro paese sempre di più».

Lista “Montepaone Riparte”