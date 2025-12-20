Verso le elezioni: PD, Lega e Civici insieme per un progetto alternativo a Satriano

In vista della scadenza elettorale del 2026 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale e facendo seguito all’incontro del 28 ottobre scorso si sono incontrate le delegazioni del Partito Democratico, della Lega, del Movimento Viviamo Satriano, i consiglieri comunali Giuseppino Basile, Vittoria Corasaniti, Fortunato Drosi e Francesco Maida.

Dopo un ampio e articolato dibattito tutti i presenti hanno evidenziato la grave situazione che sta vivendo Satriano, caratterizzata da oscurantismo e immobilismo amministrativo, e hanno espresso un giudizio fortemente negativo sull’operato dell’esecutivo comunale.

E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, l’incapacità dimostrata rispetto alla gestione di tante opere pubbliche che da anni aspettano di essere completate, all’incuria nella quale versa l’intero territorio, a scelte decisamente sbagliate che indebiteranno il comune, compiute al di fuori di una programmazione condivisa con i cittadini.

A fronte di tutto questo, le forze politiche e i consiglieri presenti hanno unanimamente convenuto e stabilito di costruire un progetto alternativo dal profilo civico, attraverso la discesa in campo di una squadra di uomini e donne capaci e competenti, dotati di passione politica e di spirito di servizio, con un programma in grado di affrontare i problemi quotidiani e le nuove sfide in campo culturale e sociale, nella cura del territorio e nella previsione di opere strategiche per ridare slancio e sviluppo alla Marina e al Centro storico del paese.

Su tutti questi aspetti sarà aperto un confronto ampio con i cittadini, con le Associazioni, le forze sociali e produttive, interessati e disponibili a dare un contributo per determinare una nuova stagione politico-amministrativa nell’interesse di tutta la Comunità.

Infine tutti i partecipanti hanno deciso di dare vita a una federazione tra i vari gruppi consiliari di opposizione all’insegna della coesione e dell’unità e di convocare una conferenza stampa nei prossimi giorni.