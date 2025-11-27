Viaggiare per Natale? Per i docenti del Sud è diventato un lusso: prezzi alle stelle e trasporti al collasso

Per migliaia di docenti del Sud costretti a lavorare lontano da casa, tornare dalla propria famiglia per Natale non è più una scelta, ma una corsa a ostacoli sempre più proibitiva. Voli a cifre fuori controllo, treni saturi da settimane e nessuna reale alternativa: il rientro festivo sta diventando un privilegio riservato a chi può permetterselo. Tutto il resto è sacrificio, rinuncia e frustrazione.

A lanciare l’ennesimo allarme è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, che definisce la situazione “ormai insostenibile” per gli insegnanti di ruolo fuori sede. Non si tratta di un imprevisto dell’ultimo minuto, ma dell’ennesima riprova di un problema che si ripete puntuale ogni anno: rincari incontrollati e trasporti al limite, mentre chi dovrebbe intervenire resta a guardare.

I docenti raccontano di tratte che nel periodo natalizio arrivano a costare quanto un viaggio internazionale, di biglietti terminati con settimane di anticipo e di un sistema che, di fatto, li penalizza due volte: prima obbligandoli a lavorare lontano dalla propria regione, poi rendendo difficoltoso perfino tornare dai propri cari nei giorni più significativi dell’anno.

“La mobilità è un diritto, non un privilegio”, ribadisce il Coordinamento, denunciando l’assenza di misure concrete per garantire collegamenti accessibili. Le richieste rivolte al Governo e al Ministero dell’Istruzione non potrebbero essere più chiare: calmierare i prezzi nei periodi critici, aumentare l’offerta di trasporti e rivedere norme di mobilità scolastica che, così come sono, producono solo disagi e ingiustizie.

Nel frattempo, mentre le istituzioni rimandano, gli insegnanti continuano a fare i conti con una realtà paradossale: chi educa le nuove generazioni deve spesso scegliere tra un Natale in famiglia e un bilancio che non sprofondi nel rosso. Un paradosso che, anno dopo anno, diventa sempre più difficile da giustificare.