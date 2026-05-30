Viaggiava a Catanzaro con 1,2 Kg di cocaina in un’auto noleggiata, arrestato

Nel tardo pomeriggio del 28 maggio 2026, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Catanzaro un uomo, residente in questo capoluogo, che stava trasportando in un’auto noleggiata oltre 1,2 Kg di cocaina.

Il mezzo è stato bloccato in viale Magna Grecia dagli equipaggi della Squadra Mobile, impegnati nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, confezionata in un panetto, è stata rinvenuta dai poliziotti all’interno del vano porta oggetti dello sportello dell’autovettura di cui l’uomo era alla guida senza essere in possesso della patente.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.