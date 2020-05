Viaggiava in Ape con un barattolo di cocaina, 47enne arrestato

Viaggiava a bordo di un’Ape tra i vicoli del centro storico di Corigliano Rossano, per non destare sospetti sulla sua reale attività. Un uomo di 47 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Corigliano con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari in servizio nella zona hanno notato che l’uomo, dopo aver parcheggiato il motoveicolo in una traversa del borgo antico, è tornato al parcheggio poco dopo con in mano una busta. Bloccato dai carabinieri e sottoposto ad un controllo, l’uomo ha tentato, invano, di disfarsi della busta che è stata recuperata.

Si è scoperto così che all’interno c’era un barattolo contenente della cocaina purissima. Dalle analisi è emerso che dei 20 grammi contenuti nell’involucro 14 grammi erano di cocaina e 6 grammi di sostanza stupefacente non certa, che sarà analizzata. La droga è stata sequestrata.