Viaggiava in auto con 17.500 euro in contanti, 40enne denunciato

È stato trovato in possesso di 17.500 euro in contanti di cui non ha saputo fornire nessuna spiegazione valida sul possesso e sulla provenienza.

Per questo un 40enne è stato denunciato dalla Polizia per riciclaggio. Personale del Commissariato di Taurianova della Polizia, dopo un breve inseguimento, ha fermato un’autovettura, condotta dal 40enne, che poco prima aveva commesso un’infrazione al Codice della strada.

Il conducente, già noto alle forze dell’ordine soprattutto per fatti di droga, è stato quindi sottoposto a controllo da cui è risultato che non era in possesso della patente, revocata nel 2024.

Il personale delle Volanti ha quindi perquisito il soggetto e l’auto, all’interno della quale è stato trovato e sequestrato il denaro.