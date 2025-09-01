Viaggiava in auto con un’arma clandestina pronta all’uso, sottoposto a fermo

Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. I carabinieri di Rosario Valanidi, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola a Reggio Calabria, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione.

All’interno dell’auto è stata rinvenuta una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro.

Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati. L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.