Viaggiavano su auto rubata in Calabria e senza patente, coppia denunciata

Viaggiavano a bordo di un’auto che era stata rubata alcuni giorni prima a Reggio Calabria: per questo un giovane rumeno di 22 anni, in compagnia di una ragazza 21enne, sono stati denunciati dai carabinieri durante un controllo a Vaglio di Basilicata.

Il 22enne, accusato di ricettazione, non aveva tra l’altro mai conseguito la patente di guida. I due sono stati fermati dopo aver cercato di eludere un controllo e non hanno saputo giustificare la loro presenza a Vaglio. A seguito del controllo è emersa anche una serie di precedenti di polizia, soprattutto in materia di reati predatori. I due sono stati portati in caserma.