“Viaggio tra le pagine di Padre Paolo”: Chiaravalle omaggia il suo concittadino con la presentazione di un libro

Un’occasione di profonda riflessione e un tributo sentito a un concittadino: il prossimo 12 ottobre 2025, la comunità di Chiaravalle Centrale ospiterà la presentazione del libro “Viaggio tra le pagine di… Padre Paolo da Chiaravalle Centrale”. L’evento, curato da Paolo Sisinnii, avrà luogo presso la Sala Padre Consolato alle ore 17:30.

​Il volume, il cui titolo suggerisce un’immersione nella vita e negli scritti di Padre Paolo, si propone di far luce sulla sua figura e sul suo retaggio.

L’opera curata da Paolo Sisinnii (il cui contatto è riportato sulla locandina) rappresenta un’opportunità per i cittadini e per tutti gli interessati di riscoprire il contributo di questo religioso alla vita spirituale e culturale della comunità.

L’appuntamento si configura come un momento di ricordo, ma anche di valorizzazione della memoria storica locale.

​L’incontro è aperto al pubblico, invitato a partecipare per un “viaggio” emozionale e intellettuale attraverso le pagine dedicate a Padre Paolo, un’iniziativa che rafforza il senso di appartenenza e l’identità culturale di Chiaravalle Centrale.