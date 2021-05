Vibo Valentia è la Capitale Italiana del Libro 2021

È Vibo Valentia la Capitale Italiana del Libro 2021, proclamazione avvenuta all’unanimità. Lo ha comunicato al ministro della Cultura, Dario Franceschini, in diretta live sul sito del ministero, il presidente della giuria, Romano Montroni.

Istituita dal ministro stesso nel 2020, ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n.15, la Capitale Italiana del Libro è la prima volta che viene proclamata. «È la prima volta che facciamo la proclamazione della Capitale italiana del Libro – ha spiegato Franceschini –. L’anno scorso, come prevedeva la norma, non essendoci il tempo per seguire tutta la procedura, il Consiglio dei ministri aveva proclamato Chiari». Le altre città finaliste erano Ariano Arpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena e Pontremoli.