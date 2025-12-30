Vicinanza umana e politica del PD di Davoli al Sindaco Papaleo

Il Partito Democratico di Davoli prende atto della dichiarazione resa dal Sindaco ed esprime vicinanza umana e politica, nella consapevolezza che dietro ogni ruolo istituzionale vi sono persone e percorsi che meritano rispetto.

Valutiamo come appropriata l’assunzione di responsabilità manifestata e la decisione di riportare il confronto su ciò che per i cittadini resta essenziale: l’azione amministrativa, il lavoro svolto e le prospettive che attendono Davoli.

Il Consiglio Comunale, legittimamente riunitosi, ha confermato la piena operatività della maggioranza e la volontà di proseguire il percorso amministrativo in corso, nel rispetto delle regole democratiche e delle sedi istituzionali preposte al confronto.

Il Partito Democratico respinge ogni tentativo di spostare il dibattito su piani estranei al merito dell’azione amministrativa o di alimentare contrapposizioni personali che non giovano alla comunità.

Il nostro impegno resta quello di lavorare, con responsabilità e coerenza, esclusivamente nell’interesse di Davoli, mantenendo il confronto politico nei luoghi, nei toni e nelle forme che la democrazia richiede.