VIDEO | “40 Anni” è il nuovo brano dei soveratesi Bruno & The Souldiers

“Bruno and the Souldiers” è un collettivo di musicisti creato e capitanato da Bruno Pittelli musicista di Soverato (CZ) con una breve parentesi Usa che mischia lo ska con soul, dub e punk creando un groove esplosivo e live coinvolgenti e trascinanti con un sound contagioso. La band attuale consta di 5 elementi chitarra basso batteria tastiera e sassofono a cui si aggiungono trombone, percussioni e vari collaboratori ed amici che fanno parte del collettivo.

I Bats nascono ufficialmente nel maggio del 2014 dall’amore di Bruno per la black music, soul, funk, ska e reggae, e band inglesi come Specials, the Jam e Madness. Grazie alla scena punk locale incontra i musicisti con i quali produce e registra il primo demo del 2014 “Nothing to lose ep” contenente 4 brani tra cui una cover dei Kinks #sunnyafternoon subito

notata e molto apprezzata dalla stampa specializzata grazie anche al video realizzato con collage di video vintage. Dopo svariati live ed passaggi radio aprono nel 2016 agli Skatalites, e con il supporto di una piccola etichetta di CS, One Drop Fellas Records, registrano alle Officine 33 a CS, un ep di 5 brani “Kingston Funky Crime” , 300 copie in vinile, che diventa subito una piccola sorpresa nella scena internazionale con riscontri più’ che positivi dal Messico fino a Uk ed USA.

La copertina del disco è stata creata da Roberto Gentili giovane artista emergente calabrese ed all’interno del disco e’ presente anche un remix da parte dei ragazzi della Dubplate Records. Nel 2018 la band autoproduce “Bloody Money” brano dal forte contenuto anti-razzista supportato da un videoclip molto apprezzato dalla stampa specializzata e che segna il primo brano in italiano per i “souldati” che li fa notare da Musica contro le Mafie che inserisce il brano tra i piu’ apprezzati della selezione.