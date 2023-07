[VIDEO] A Montepaone il “Vegan Fest Naturium”

Sostenibilità e benessere attraverso la scoperta dei sapori autentici: degustazioni gratuite il 26 luglio alle 21

Il 26 luglio alle ore 21.00, Via Nazionale, a Montepaone Lido, diventerà un vero e proprio palcoscenico all’aperto per celebrare un approccio sano e sostenibile alla vita: il “Vegan Fest Naturium”. La manifestazione, promossa dal progetto culturale “Naturium”, è dedicata alla promozione di uno stile di vita centrato sul benessere. Il fondatore di “Naturium”, Giovanni Sgrò, promette “una grandissima festa”, capace di attirare sia coloro che già amano il mondo vegan, sia coloro che sono semplicemente curiosi di saperne di più.

La serata sarà caratterizzata da una serie di degustazioni gratuite, curate dagli chef Aiko Otomo e Gianpiero Menniti. Otomo proporrà una fusione intrigante tra la cucina giapponese e quella calabrese, mentre Menniti si dedicherà ai prodotti del territorio, combinandoli con gusto ed esperienza.

“Il Vegan Fest Naturium sarà un evento davvero coinvolgente – ha commentato Sgrò – una manifestazione in grado di attrarre un pubblico interessato a tutte le modalità nutrizionistiche, dal vegan al gluten free. Non trascureremo le eccellenze del territorio che si accordano con questa filosofia, come l’olio e il vino, per arrivare a una dimensione di benessere a 360 gradi”. Tra i produttori locali presenti, anche il giovanissimo imprenditore Roberto Galati dei rinomati “Casali di Postaglianadi” di San Vito sullo Ionio.

L’evento è aperto a tutti e promette di essere un’esperienza unica, grazie alla varietà di gusti e sensazioni offerte. La filosofia alla base di “Naturium” è quella di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, che si esprime attraverso la scelta di alimenti di qualità e l’attenzione all’ambiente.

Per l’occasione, il nuovo punto vendita “Naturium” a Montepaone Lido resterà aperto tutta la sera, offrendo un ulteriore incentivo a partecipare all’evento: uno sconto del 10% alla cassa su qualsiasi prodotto acquistato.

Il “Vegan Fest Naturium” rappresenta quindi un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del mondo vegan e delle sue molteplici sfaccettature. Un evento da non perdere per tutti gli amanti del cibo sano e (perché no!) della buona compagnia.