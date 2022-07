[VIDEO] A Soverato il campione di body building Samuele Pagnoni

Ha incontrato i numerosi appassionati della disciplina della Flex Gym e ha fatto tappa al Naturium di Montepaone accolto dallo staff di Giovanni Sgrò.

Campione nello sport, esempio nella vita. Lui è Samuele Pagnoni, milanese di 24 anni, un cammino professionale da bodybuilder già ricco di iniziative, attività, progetti. Il titolo nazionale Juniores Ifbb è stato solo l’inizio. Poi l’idea di diventare, lui stesso, personal trainer con una propria palestra dedicata.

Un successo che gli ha consentito di ampliare, ben presto, gli orizzonti lavorativi senza venir meno a quei principi di sacrificio e di umiltà che gli hanno permesso di tagliare traguardi così importanti già in giovane età.

Di queste sue esperienze, Samuele Pagnoni ha parlato a Soverato, incontrando i numerosi appassionati di body building della palestra Flex Gym, elogiandoli per il percorso sportivo intrapreso e dispensando loro tanti consigli utili in vista delle future gare in programma proprio nella cittadina jonica, nel prossimo fine settimana.

Tappa successiva a Montepaone Lido, dove Samuele è stato accolto con grande entusiasmo dallo staff del Naturium: un punto di riferimento per gli amanti del benessere e dell’alimentazione sana e naturale.

Qui, il campione ha dialogato a lungo con il promotore del progetto culturale Naturium, Giovanni Sgrò, sottolineando quanto sia importante accompagnare l’esercizio fisico con una dieta mirata, il più possibile vicina ai principi di quello stile di vita mediterraneo che tutto il mondo ci invidia.

Per Samuele Pagnoni la soddisfazione di un viaggio in Calabria ricco di opportunità di confronto e di crescita professionale.