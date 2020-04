Anche durante l’emergenza covid non possiamo tralasciare il lavoro che stavamo portando avanti per garantire i servizi del reparto ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di Soverato.

Per questo oggi sono stata in regione dal Commissario Cotticelli, accompagnata dal dottor Giuseppe Leto, Primario di ostetricia, per accertarmi che non vi siano ulteriori pregiudizi alla questione.