[VIDEO] Al via da Soverato la “Mille e 118 Miglia del Soccorso”: un viaggio per diffondere la cultura salvavita

È partita da Soverato la nona edizione della “Mille e 118 miglia del Soccorso”, una manifestazione on road che si configura come una vera e propria missione itinerante dedicata alla diffusione della cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Perez e Cosco Wosca, non è un semplice evento, ma un appello al senso civico della comunità, con l’obiettivo primario di salvare vite umane.

​L’Obiettivo: Intervenire in Caso di Emergenza

​Ideata dal dottor Cristian Manuel Perez, medico anestesista e rianimatore di Bologna, la “Mille e 118 miglia del Soccorso” si fonda sulla convinzione che ogni cittadino debba essere messo in condizione di intervenire in caso di emergenza [00:34]. Il progetto si pone un duplice obiettivo: diffondere la consapevolezza dei rischi legati alla strada e insegnare le misure di sicurezza più efficaci per diminuire il tasso di mortalità dovuto agli incidenti.

​Per raggiungere questo scopo, il tour non si limita a lezioni teoriche, ma sfrutta iniziative pratiche ad alto impatto. Tra queste, spicca il suggestivo “percorso ebrezza”, un’attività studiata per far comprendere in modo diretto e sicuro gli effetti della guida in stato alterato.

​L’Appello al Volontariato e il Coinvolgimento dei Giovani

​Oltre agli aspetti tecnico-sanitari e alla sicurezza stradale, la manifestazione pone un accento cruciale sull’importanza del volontariato, definito dagli organizzatori come un dovere civico e morale, cemento fondamentale di una comunità.

​L’evento mira attivamente al coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso incontri mirati organizzati nelle scuole e nelle piazze di ogni città toccata.

​Un Itinerario Lungo l’Italia e uno Sguardo al Futuro

​L’inaugurazione a Soverato è stata resa possibile grazie alla collaborazione del sindaco Daniele Vacca e della delegata all’istruzione Caterina Gatto. La carovana si sposterà attraverso un itinerario significativo che include tappe a Cerignola, Ancona, Rimini, Tredzio, Granarolo dell’Emilia, Parma, Milano e Montichiari.

​Dall’inizio nel 2017, la “Mille e 118 miglia del Soccorso” ha lasciato un segno profondo nel Paese, toccando 55 città e coinvolgendo ben 7.500 studenti. Guardando al futuro, è stata annunciata per l’anno prossimo un’espansione internazionale di grande rilievo con la prima edizione Italia-Perù, intitolata “Primeros Auxilios Pista”.

​La presenza del Prefetto di Catanzaro all’iniziativa, accanto al sindaco di Soverato, ha voluto rimarcare l’importanza istituzionale di un progetto interamente dedicato alla tutela della vita umana, sia sulla strada che oltre .

VIDEO DI SOVERATO UNO TV