[VIDEO] “Amor Vincit Omnia”, il nuovo murales realizzato da Claudio Chiaravalloti a Girifalco

Si chiama “Amor Vincit Omnia” il nuovo murales realizzato dall’artista Claudio Chiaravalloti a Girifalco, su corso Migliaccio. L’intervento artistico rientra nel progetto “Forever Young” promosso dall’Amministrazione Comunale su idea del vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino unitamente all’assessore comunale al Bilancio, Domenico Giampà con la collaborazione dell’impresa Riv.edil di Giampà Dario.

L’opera “Amor Vincit Omnia” è la naturale evoluzione del murales, realizzato nel gennaio 2022 sempre su corso Migliaccio e denominato “Un giorno d’Amore”: l’amore di una coppia che diventa famiglia. Mentre nel primo caso ci si è ispirati al film di Woody Allen, in questo caso Chiaravalloti ha tratto ispirazione da una delle opere più famose di Caravaggio.

Un incontro di arte, colori ed emozioni per un progetto che punta a riqualificare e valorizzare il cuore della nostra comunità.

L’intento dell’artista è stato quello di esaltare l’amore come unione; quell’unione che dà “Vita alla Vita” o dà “vita all’Amore per la Vita”.

L’opera vuole, infatti, essere uno specchio in cui tutte le forme d’amore e di famiglia possano riflettersi e possano sentirsi rappresentati, in quanto famiglia! Perché l’amore vince su tutto.