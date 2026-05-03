[VIDEO] Applausi a Soverato: Enzo Iacchetti incanta il Teatro Comunale con “Buongiorno Ministro”

Il Teatro Comunale di Soverato si è tinto di ironia e talento grazie all’arrivo di Enzo Iacchetti e della sua compagnia, protagonisti della commedia “Buongiorno Ministro”. Un debutto attesissimo che ha trasformato la cittadina ionica nel fulcro della scena teatrale locale, portando sul palco un mix di satira politica e mistero.

​Una commedia tra colpi di scena e “sottofinali”

​Definita dallo stesso Iacchetti come un “giallo non complicatissimo ma ricco di risvolti”, la pièce tiene gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo.

L’attore ha descritto l’opera come un testo caratterizzato da continui colpi di scena – o “sottofinali”, come amano dire i critici – capaci di coinvolgere il pubblico nel tentativo di risolvere l’enigma centrale.

La trama ruota attorno alle curiose dimissioni di un ministro, un evento che Iacchetti commenta con la sua solita verve: “Un ministro che si dimette è qualcosa di strano, quasi da referendum!”.

​Il cast: una squadra affiatata

​Accanto al celebre conduttore di Striscia la notizia, brilla un cast di attori di talento che contribuiscono a rendere lo spettacolo dinamico e divertente:

​Antonella Scivale: Nel ruolo di una donna capace di irretire i personaggi maschili, protagonista di esilaranti dialoghi legati a improbabili “protezioni per bruciatori”.

​Loredana Piedimonte: Subentrata nel ruolo originariamente previsto per un’altra collega, ha sottolineato come la commedia (tradotta dallo spagnolo) mantenga un ritmo e un modo di pensare originale e leggermente diverso dai canoni italiani.

​Ermenegildo Marciante: Il “bello della compagnia”, che interpreta un personaggio dai tratti delinquenziali ma capace di strappare risate.

​Gigi Palla: Un ruolo cruciale e misterioso, quello della “spia” del gruppo, che recita l’intera commedia su una sedia a rotelle.

​Il lato umano di Iacchetti

​Oltre allo spettacolo, a colpire è stata la disponibilità di Enzo Iacchetti. Tra una battuta e l’altra, l’artista ha offerto una riflessione profonda sul concetto di “persona per bene”, definendola come qualcuno che ama il mondo, rifiuta le guerre e spera in un futuro migliore per i bambini.

​In un clima di grande festa e complicità, gli attori si sono prestati a un simpatico rito finale con la stampa locale, firmando “autografi” simbolici e ribadendo il loro affetto per il pubblico calabrese. Soverato risponde con il tutto esaurito, confermando come il teatro di qualità, unito alla simpatia dei grandi interpreti, sia ancora capace di unire e divertire.

​Fonte: S1 NOTIZIE