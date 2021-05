[VIDEO] Arrivederci Australia!

Portando alla luce il servizio fotografico davvero speciale e l’intervista che avevo nel mio archivio, soprattutto per ricordare quando i prodotti delle nostre Aziende più qualificate hanno varcato l’oceano, ho ritenuto opportuno, a distanza di quasi 10 anni, far conoscere e rinverdire quel meraviglioso viaggio in Australia, organizzato dalla Regione Calabria, con il precipuo scopo di promuovere, da parte delle Ditte invitate, i loro migliori prodotti.

Tra il 20 febbraio e il 7 marzo 2012, la Regione Calabria, aveva organizzato, d’accordo con la Italian Chambre Commerce & Industry in Australian Inc., con sedi a Sydney, Adelaide e Melbourne, il viaggio nelle tre città più importanti per promuovere i nostri migliori prodotti. E’ accaduto attraverso mostre e convegni nei quali sono intervenuti diversi rappresentanti delle Aziende calabresi, come si può vedere dal filmato.

Desidero ricordare i nomi delle Ditte che hanno fatto parte di quel viaggio:

Distilleria F.lli Caffo, Caffè Mauro, Attinà & Forti, Casa Vinicola Criserà Srl, La Cascina 1899, Dolciaria Monardo, Giuseppe Ranieri Ranccraft Yachts, Colacchio Food S.r.l. e Olearia Bova.

Quel viaggio, nel quale sono state protagoniste assolute le Aziende calabresi intervenute con i loro prodotti, racchiude una storia che merita di essere raccontata.

L’ingegner Salvatore Agostino, proprietario del famoso ristorante: “La Cascina 1899”, cui sono legato da profonda amicizia, mi aveva pregato di fargli compagnia e, siccome non ero mai andato in Australia, ho accettato di buon grado il suo invito.

Chi mi conosce sa che, per natura, preferisco rendermi utile alla causa, quindi ho pensato di non andare come “semplice turista” e, per l‘occasione, ho creato un cd musicale dal titolo:

Dalla Calabria con tanto affetto… “DEDICATED TO AUSTRALIA”

composto da 18 brani strumentali, tutti arrangiati dal M° Massimo Idà, da me eseguiti con la fisarmonica-midi, brani dei quali 8 sono di mia composizione, per darli in omaggio ai calabresi e non solo che vivono in quel magnifico Continente chiamato Oceania che è 20 volte più grande della nostra Penisola.

Assieme a “Dedicated to Australia”, ho inserito copie di altri come: “Capo Sud”, inno dedicato alla Calabria, “Appassionatamente”, “La mia anima” e “I Figli di Calabria”.

Avendo pubblicato anche libri sulle più belle cittadine della Costa dei Gelsomini, ho portato

tante copie dai titoli:

– “Roccella Jonica,….un tuffo nella storia”.

– “Roccella Jonica Maxi Postcard”, libro-book-fotografico,

– “Città di Gerace” e

– “Itinerari turistici”, volume commissionatomi dall’ex Provincia di Reggio Calabria che comprende, tra l’altro, i nostri più importanti Borghi da Gerace, a Gallicianò, Pentedattilo, Bova, Casignana, Chianalea di Scilla e Stilo.

Libri che sono stati presentati successivamente anche alle BIT di Milano 2012 e 2013.

Per farla breve, e senza che nessuno me l’avesse chiesto, ho cercato di promuovere la nostra Regione sia su carta stampata, offrendo molte immagini veramente uniche, che in musica.

In tutto, hanno viaggiato nella stiva 200 volumi e 550 cd che ho dato rigorosamente in omaggio a persone che non erano solo nati in Calabria ma anche a cittadini del mondo.

Una promozione, la mia, rivolta, voluta e programmata per far conoscere meglio la nostra Regione, come sono solito fare da sempre e a 360°.

Ogni azienda calabrese presente, coadiuvata da un’organizzazione impeccabile, ha avuto uno spazio in cui ha potuto esporre i prodotti facendo bella figura e per tutti i visitatori è stato veramente un bel vedere che ha permesso, ai rispettivi proprietari, di far conoscere le novità del momento, azienda per azienda e ognuna nel suo specifico settore.

Il 21 febbraio 2021, è svolta al Marconi, con il benvenuto del presidente Vince Foti, la cena inaugurale con la presenza del Console generale d’Italia, Sergio Martes.

Il responsabile della delegazione era Matteo Belgio, capo-struttura dell’Assessorato ai Programmi speciali EU e all’Internazionalizzazione coadiuvato dalla dirigente, Saveria Cristiano.

Nei vari stand che sono stati allestiti nelle tre città, sono intervenute numerose personalità tra cui l’Ambasciatore d’Italia, Gianludovico De Martino Montegiordano, arrivato da Canberra la capitale che è anche la maggiore città dell’entroterra australiano, che ha espresso il suo vivo compiacimento per la riuscita delle manifestazioni organizzate d’accordo con le istituzioni che hanno dato lustro alla Calabria.

E’ vero che non ero mai andato in Australia ma è altrettanto vero che ero conosciuto non solo attraverso le musiche da me composte ma, soprattutto, anche per le numerose copie dei magazine che ho fatto stampare avendo seguito il cammino dell’A.S.Roma: pubblicando “ROMA MIA”, della Nazionale italiana di calcio: con “ITALIA MIA” e la Reggina: con “REGGINALE’ ”, riviste che hanno fatto il giro dei cinque continenti in quasi mezzo secolo della mia attività di editore e di direttore responsabile.

Tant’è che le emittenti radiofoniche, appena sono venute a conoscenza della mia presenza,

mi hanno ospitato nelle loro sedi mandando in ascolto i brani dei miei cd, com’è successo con “The Italian Guide”, il cui giornalista mi ha intervistato, intervista che ho voluto riproporre, a distanza di tanto tempo, nel filmato allegato a questo servizio.

Particolare la mia presenza a “Rete Italia – Italian Radio Network”, una delle più importanti emittenti con sede a Melbourne, a “Italian Radio y Television South Australia”, a “Radio Globo”, nonché la mia visita nella sede del giornale australiano : “La Fiamma” che, durante la permanenza della delegazione calabrese, mi ha dedicato un paio di articoli.

Insomma, a parte il lunghissimo è stressante viaggio, l’Australia ha lasciato in tutti noi, una buonissima impressione facendoci notare che, pur essendo giovane di età, ha raggiunto, in più di 100 anni, un progresso invidiabile con due città fenomenali: Sydney e Melbourne che fanno a gara per quale delle due debba o possa essere considerata la più avveniristica.

Angelo Laganà