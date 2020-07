[VIDEO] Avvistato uno squalo nel mare tra Copanello e Caminia

Avvistato uno squalo, probabilmente una Verdesca, nel tratto di mare che va da Copanello a Caminia. Le riprese sono state gentilmente fornite dal noto videomaker Gigi Gej.

La verdesca è uno squalo oceanico ed epipelagico che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali dalla superficie fino a profondità di 350 metri. Nei mari temperati si avvicinano alla costa dove possono essere osservati dai subacquei, mentre in acque tropicali abitano acque profonde.

Li troviamo quindi al largo di tutti i continenti, escluso l’Antartide. Nell’Oceano Pacifico la maggior parte abita la fascia compresa tra il ventesimo ed il cinquantesimo parallelo Nord, anche se ci sono degli spostamenti stagionali. Nella fascia tropicale sono diffusi uniformemente tra il ventesimo parallelo nord ed il ventesimo parallelo sud.

Prediligono acque a temperature comprese tra 7 e 16 °C, ma sopportano anche temperature superiori ai 21. Le osservazioni nell’Atlantico hanno individuato cicli migratori in senso orario che seguono le correnti principali. Era abbastanza comune nel Mar Mediterraneo, soprattutto in Adriatico, ma sempre molto al largo, mentre oggi il loro numero è in diminuzione.