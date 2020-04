[VIDEO] Bella Ciao, la versione del Parto delle Nuvole Pesanti ai tempi del Coronavirus

Il Parto delle Nuvole Pesanti omaggia la festa della liberazione del 25 aprile 2020 con una versione speciale di Bella Ciao.

I musicisti del Parto hanno realizzato un video per trasmettere tutta la forza della speranza che sprigiona l’inno della resistenza. Un video “movimentato”, ironico e colorato, con sfrenati balli casalinghi e sventolii di mantelli e bandiere tricolori, al ritmo indemoniato di una tarantella, per ricordare che anche al Sud c’è stata e ci sarà sempre la lotta per la liberazione da ogni forma di corona…

Il video si appoggia sulla musica di Bella Ciao già riarrangiata, e in parte rielaborata, per la colonna sonora del film documentario “Dans Marseille” di Giuseppe Bilotti, dedicato al grande regista francese Robert Guediguian.