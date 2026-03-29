[VIDEO] Benessere Neonatale a Davoli: Quando il Tatto Incontra le Frequenze a 432 Hz

Un approccio innovativo alla cura dei più piccoli sta prendendo vita presso il Centro Baby Wellness di Davoli, dove il benessere del neonato passa attraverso l’armonia del suono e il potere del contatto fisico.

Il progetto, focalizzato sui primi 100 giorni di vita e aperto fino ai 3 anni, unisce due discipline dolci: la musicoterapia e il massaggio infantile.

​Un Binomio per l’Armonia Psicofisica

​L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra due esperte del settore: la pianista Rossella Mendicino e l’insegnante di massaggio infantile Rossella Arena. L’obiettivo è promuovere una cultura orientata al benessere e all’equilibrio psicofisico del bambino attraverso un percorso che coinvolge attivamente i genitori.

​La Magia del Tatto e della Bambola “Camilla”

​Durante le sessioni, l’insegnante di massaggio guida le mamme e i papà nell’apprendimento delle tecniche manuali utilizzando la bambola didattica Camilla. Il massaggio non è visto solo come una pratica fisica, ma come un vero e proprio mezzo di comunicazione non verbale. Attraverso movimenti lenti e delicati, la stimolazione tattile favorisce la circolazione, aiuta la digestione e può alleviare piccoli disturbi comuni nei neonati, come le coliche.

​Musica a 432 Hz: Vibrazioni sul Pianoforte

​Parallelamente al massaggio, entra in gioco la musicoterapia neonatale. La particolarità del progetto risiede nell’uso di frequenze a 432 Hz, considerate ideali per favorire il rilassamento profondo. La pianista esegue brani di grandi autori classici, con una preferenza per le composizioni di Mozart, mentre il bambino viene posizionato sulla coda del pianoforte. In questo modo, le “buone vibrazioni” prodotte dalle corde e dalla cassa di risonanza vengono trasmesse direttamente al piccolo, aiutandolo a stabilizzare il ritmo cardiaco e respiratorio.

​Benefici per il Legame Genitore-Figlio

​Oltre ai vantaggi fisiologici, come il miglioramento della qualità del sonno e il supporto alla crescita fisica, queste pratiche hanno lo scopo di rafforzare il legame affettivo. Immerso in un ambiente sonoro e tattile protetto, il neonato percepisce un senso di sicurezza e attenzione costante, elementi fondamentali per uno sviluppo emotivo equilibrato.

​Una Terapia per Tutte le Età

​Sebbene il progetto di Davoli sia focalizzato sulla prima infanzia, gli esperti ricordano che la musicoterapia è uno strumento prezioso anche per gli adulti. L’ascolto consapevole di frequenze armoniche agisce positivamente su mente e corpo, favorendo il buon umore, riducendo lo stress e migliorando il riposo notturno, confermandosi una risorsa naturale per la salute a ogni età.

​Video di S1TV: Davoli – Progetto su musicoterapia e massaggio neonatale