[VIDEO] Cardinale, la bellezza della diversità si tramuta in danza, musica e applausi

Una serata di emozioni, inclusione e umanità. Plauso del sindaco Staglianò e soddisfazione della vicepresidente UILDM Cortese per un evento che ha unito tutti

In una sera d’estate, sotto un cielo punteggiato di stelle, Cardinale ha raccontato una storia che non aveva bisogno di copioni: quella della diversità vissuta come ricchezza, dell’inclusione narrata con grazia e poesia, capace di commuovere e far riflettere. Lo spettacolo Talenti sotto le stelle, organizzato dalla Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di Chiaravalle Centrale, guidata da Giovanni Sestito, in collaborazione con il Comune di Cardinale, ha trasformato Viale Roma in un palcoscenico di emozioni autentiche.

Sfilate che mostravano non disabilità o differenze, ma identità e orgoglio, passi di danza che liberavano energia, voci che sapevano toccare il cuore: tutto ha contribuito a un mosaico artistico che ha celebrato l’unicità di ogni persona. Il pubblico, numeroso e partecipe, ha risposto con calore, applausi e sorrisi, rendendo la serata un grande successo di comunità.

“Un evento straordinario – ha dichiarato il sindaco Danilo Staglianò – che conferma come Cardinale sappia essere luogo di accoglienza e di bellezza, capace di dare spazio a tutte le forme di talento e di espressione”. Soddisfazione anche nelle parole di Deborah Cortese, vicepresidente UILDM Chiaravalle: “Questa serata dimostra che quando si lavora insieme con cuore e determinazione, il messaggio dell’inclusione arriva forte e chiaro. Grazie a tutti per aver creduto in questo sogno”.

A condurre con eleganza e complicità il filo della narrazione sono stati Francesco Pungitore e Stefania Asuni, che hanno accompagnato il pubblico tra momenti di spettacolo e riflessione. Applausi speciali alla scuola di danza New Gymnasium, per le coreografie intense e vibranti, e all’associazione di volontariato Ali d’Aquila di Satriano Marina, per la sensibilità e l’impegno dimostrati.

La notte si è chiusa con un lungo applauso collettivo, segno che Talenti sotto le stelle non è stato solo un evento, ma un abbraccio corale capace di lasciare un segno nella memoria di chi c’era.

La scaletta di Talenti sotto le stelle è stata molto più di un semplice susseguirsi di esibizioni: è stata un intreccio di storie, età e linguaggi che ha trasformato il palco di Cardinale in un mosaico vivo di emozioni. Si è passati dalla voce innocente di bambini di sei anni che hanno cantato Vasco Rossi o Olly, alla potenza silenziosa della Lingua italiana dei segni che ha tradotto in gesti la speranza di Sole e d’azzurro, fino alle coreografie travolgenti di Grease e ai tributi alla cultura pop internazionale.

C’è stato spazio per la musica popolare e le radici, accanto all’eleganza della danza classica e alla freschezza di giovani ballerine marocchine che hanno celebrato la propria identità con l’orgoglio dei propri abiti tradizionali. Ogni esibizione è diventata un tassello di un racconto corale, in cui il talento non si è misurato solo nella tecnica ma nella capacità di trasmettere emozioni.

Il finale, con il pubblico in piedi, le torce accese e il canto collettivo di A modo tuo, ha suggellato la serata con un senso di appartenenza e di comunità che è andato oltre lo spettacolo, trasformando l’evento in un’esperienza condivisa di bellezza e inclusione.