[VIDEO] “Chiaravalle Arte” guarda già alla seconda edizione

Dopo il successo di quest’anno il premio nazionale di arte contemporanea di Chiaravalle Centrale diventerà un museo aperto e diffuso pronto ad accogliere nuove opere e artisti

A Chiaravalle Centrale già si guarda alla seconda edizione del “Premio nazionale di Arte contemporanea – Chiaravalle Arte”. Sarà un “museo aperto e diffuso” nelle intenzioni del sindaco, Domenico Donato, dopo il grande successo di quest’anno. Centinaia le persone che hanno visitato le sale di Palazzo Staglianò nei mesi di luglio e agosto, complici anche gli eventi collaterali promossi dagli organizzatori per accompagnare la fruizione delle opere esposte.

Tra visite guidate, concerti e riflessioni sull’arte, la manifestazione è sempre stata viva, coinvolgente, oltre che di elevato spessore culturale, tanto da meritare l’attenzione dei media regionali e nazionali. I curatori Lara Caccia, Nicola De Luca, Enzo Le Pera e Maurizio Vitiello hanno saputo proporre una selezione puntuale e accurata, specchio di una realtà artistica nazionale e internazionale in continua evoluzione.

Utile anche il confronto con i giovani allievi ed ex allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e con i maestri locali, ospitati all’interno di ampie sezioni. “Un momento importante di crescita culturale” dunque, per come ribadito dalla consigliera delegata Pina Rizzo. Aperta fino al prossimo 27 agosto, la mostra “Chiaravalle Arte” si concluderà con la consegna del primo Premio nazionale di arte contemporanea della città di Chiaravalle Centrale.