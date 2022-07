[VIDEO] Chiaravalle, esordio da romanziere per Achille Salerno

“Io non sono Luca” racconta la storia difficile di un ragazzo del Sud

Esordio da romanziere per il professore Achille Salerno. Originario di Chiaravalle Centrale, da diversi anni vive e lavora in provincia di Cremona. Docente di Lettere, pubblicista e scrittore (è sua l’opera “Storie di uomini, vie e palazzi” dedicata al suo paese natìo), Salerno ha recentemente dato alle stampe “Io non sono Luca” (Gambini editore).

Il libro racconta la storia difficile di un adolescente del Sud, Luca appunto, “costretto” a trasferirsi al Nord per i legami criminali della sua famiglia, collusa con la ‘Ndrangheta. Nonostante il suo carattere duro, turbolento e aggressivo trova un docente che riesce ad aprire un varco di speranza in quel guscio impenetrabile. Nel video un’intervista allo scrittore Achille Salerno.