[VIDEO] ChiaravalleArte, Antonio Pujia Veneziano trionfa nella terza edizione

L’artista calabrese conquista il prestigioso premio con “Affioramenti Plutonici”, mentre il Comune punta alla creazione di un museo permanente

La città di Chiaravalle Centrale ha celebrato l’arte contemporanea con la terza edizione del Premio nazionale ChiaravalleArte, che ha visto trionfare l’artista calabrese Antonio Pujia Veneziano.

La sua opera “Affioramenti Plutonici”, un’aerografia con vernice oro su tela, ha conquistato il consenso della giuria, confermando il talento di questo noto esponente della pittura d’avanguardia, da tempo protagonista della scena artistica e culturale italiana.

Il podio si è completato con il siciliano Agostino Tulumello al secondo posto e Rocco Pangaro, ex direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, al terzo. Nella sezione “Giovani artisti in concorso”, Mario Muraca e Pina Cerchiaro hanno condiviso il primo posto ex aequo.

Il pubblico che ha visitato la mostra dal 26 luglio scorso ad oggi, esprimendo le proprie preferenze tramite QR Code, ha invece premiato Pietro Colloca nella sezione artisti in concorso e Giulia Iozzo nella categoria giovani. Menzioni speciali sono state assegnate ad Angela Consoli, Roberto Franchitti, Salvatore Dimasi e Maria Carlotta Romeo.

La cerimonia di premiazione si è svolta nelle affollate sale del Liceo Scientifico di Chiaravalle Centrale.

Il tavolo dei relatori, moderato dal giornalista Francesco Pungitore, ha ospitato il vicesindaco, Pina Rizzo, la presidente della Consulta comunale della Cultura, Teresa Tino, la professoressa Lara Caccia, storica e critica dell’arte, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e il direttore artistico del premio, Nicola De Luca. Durante le premiazioni, è intervenuta anche Marzia Sanzo, assessore comunale alle Politiche giovanili.

Tutti hanno sottolineato lo straordinario successo di questa edizione, sia in termini di partecipazione che di matura qualità delle opere in concorso. Un plauso unanime è stato rivolto a Nicola De Luca, ai curatori Lara Caccia, Vincenzo Le Pera e Maurizio Vitiello e a Roberto Sottile, direttore artistico del Centro Studi d’Arte – Archivio Vinicio Berti, con sede a Bologna, per il suo contributo critico.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al dirigente scolastico Fabio Guarna per la fattiva collaborazione. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Donato, ha ribadito il suo impegno nel lasciare un segno tangibile nella storia della città: la creazione di un museo permanente di arte contemporanea.

Questa struttura sarà arricchita dalle opere in concorso degli ultimi tre anni, donate dagli artisti al comune delle Preserre.

Questo ambizioso progetto si inserisce in una visione più ampia che vede la cultura come chiave di sviluppo e di definizione dell’identità territoriale. Chiaravalle Centrale si proietta così verso il futuro, puntando su coraggio e originalità per distinguersi sia in Calabria che a livello nazionale.