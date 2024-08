[VIDEO] ChiaravalleArte: il premio nazionale che dà spazio ai giovani talenti

La terza edizione dell’evento attira visitatori, con una importante sezione dedicata agli artisti emergenti

ChiaravalleArte, il premio nazionale di arte contemporanea della città di Chiaravalle Centrale (CZ), continua a riscuotere un grande successo di pubblico nella sua terza edizione. L’evento, frutto dell’impegno dell’amministrazione comunale e della Consulta della Cultura, si sta affermando come un appuntamento di rilievo nel panorama artistico nazionale.

Una delle novità più interessanti di quest’anno è la presenza di ben due sale interamente dedicate ai giovani artisti. La sezione, curata dalla professoressa Lara Caccia, critica e storica dell’arte nonché docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, vede la partecipazione di 18 talenti emergenti.

Tra i giovani artisti in mostra troviamo nomi come Alois Arruzzo, Maria Luisa Bevivino, Sara Cavaretta, Pina Cerchiaro, Andrea Corsello, Creeptica, Clelia Cupelli, Eros Iannoccari, Giulia Iozzo, Vincenzo Lavia, Martina Loiarro, Valentina Medica, Mario Muraca, Isabella Parisi, Maria Carlotta Romeo, Giuseppe Sabatino, Fiammetta Ornella Silipo e Maria Neve Vallone.

Il vicesindaco Pina Rizzo ha espresso grande soddisfazione per un evento che sta portando Chiaravalle Centrale al centro dell’attenzione nel mondo dell’arte contemporanea italiana. “ChiaravalleArte rappresenta un’occasione unica per la nostra città di mostrarsi come un polo culturale di primo piano”, ha dichiarato.

La mostra-concorso rimarrà aperta al pubblico presso i locali del Liceo Scientifico, in piazza Calvario, fino al 13 agosto 2024, data in cui verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2024. Gli appassionati d’arte potranno visitare l’esposizione ogni giorno dalle 18:30 alle 23:00, immergendosi nelle opere che rappresentano le ultime tendenze dell’arte contemporanea italiana.