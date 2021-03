[VIDEO] “Claro” è il nuovo singolo di Daniele Serra, in arte RealD

Claro è il nuovo singolo di Daniele Serra, in arte RealD. Questa volta Daniele ha raggiunto quasi 4000 visualizzazioni nel giro di 3 giorni, la sua nuova canzone ha un sound Disco – Trap e sta salendo in continuazione sulla piattaforma YouTube.

Il video diretto da VioVas ha uno stile diverso dai precedenti, possiamo notare infatti delle panoramiche e delle riprese stile Fast and Furious che simulano una specie di gara clandestina. RealD e VioVas hanno fatto un’ottimo lavoro e ciò viene confermato dai feedback positivi ricevuti. Sarà anche la Hit estiva dell’estate 2021? Questo non lo sappiamo, ma siamo sicuri che questa canzone continuerà a salire in continuazione.

Per chi non avesse ancora visto il video ufficiale: