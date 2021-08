[VIDEO] Diretta televisiva regionale per “La mia terra non è utopia”

La manifestazione verrà trasmessa sui canali 89 e 111 del digitale terrestre

Diretta televisiva per la “La mia terra non è utopia” in programma questa sera alle ore 21.30 a Montepaone Lido, presso l’anfiteatro del Lungomare. La manifestazione verrà trasmessa sui canali regionali 89 e 111 del digitale terrestre. Collegamento streaming anche su Facebook (profilo: Naturium).

L’evento si preannuncia molto partecipato e verrà animato dalla presenza di intellettuali, esponenti delle associazioni, operatori culturali che si confronteranno sui temi dell’ambiente, della sanità, dell’informazione, della scuola. Più in generale, sul presente e il futuro della regione. Argomento molto caro agli organizzatori del progetto culturale “Naturium” che operano con continuità, da tantissimi anni e con svariate iniziative, sul territorio calabrese.

Momento clou della serata, la consegna dei tre premi “Naturium” 2021 che quest’anno verranno conferiti a Pasquale Montilla, Emanuela Gemelli e Francesco Pungitore. A condurre, l’Alfiere della Repubblica Bernard Dika. Invitati a presentare i contenuti programmatici delle rispettive coalizioni, i tre candidati a presidente della Regione.