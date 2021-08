[VIDEO] Domani a Chiaravalle la serata-evento con il regista Gianluca Sia

Ritorno da “profeta in patria” dopo i numerosi premi in Italia e all’estero

Torna nella sua Chiaravalle da “profeta in patria”. Dopo i tanti riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo film “Io resto qua!” (conquistati ad Atene, Berlino, Napoli, Cosenza, Roma, inclusa una partecipazione al Los Angeles Italia Film Fashion and Art Festival) il regista Gianluca Sia sarà l’ospite d’onore di una serata-evento organizzata dall’amministrazione comunale al Teatro Impero. Appuntamento domani, 10 agosto, alle ore 21.30.

Verranno proposti trailer e filmati per raccontare la lunga carriera del bravo cineasta, capace di conquistare critica e pubblico con le proprie opere. Dopo il saluto del sindaco, Domenico Donato, e l’introduzione della delegata alla Cultura, Pina Rizzo, Sia dialogherà sul palco con il giornalista Francesco Pungitore. Al centro dell’intervista ci sarà “Io resto qua!”, pellicola autoprodotta volta a stimolare l’attenzione sociale su temi come la prevenzione, la fede, l’amore, il coraggio, la maternità generazionale.

Ma non solo. Nella forma del talk, il regista parlerà dei progetti realizzati con le scuole su tematiche come il Covid e il bullismo, andando a ritroso nel tempo fino alle prime fiction andate in onda sulle emittenti locali calabresi: Crazy Family, S.B.Emergency, University Life e Keep Out. Laureato in Dams e dottore magistrale in Linguaggi dello Spettacolo del Cinema e dei Media, Sia è anche sceneggiatore, attore, critico e direttore artistico molto attivo in ambito sociale.

Oltre alla preparazione universitaria, ha una formazione intrisa di nomi importanti come Mimmo Calopresti, Nino Celeste, Luigi Di Gianni fino ad arrivare ad Oliver Stone. Per l’amministrazione comunale “è un grande orgoglio rendere omaggio a un professionista chiaravallese di riconosciuto talento, le cui opere testimoniano una straordinaria forza descrittiva, indicativa di particolare sensibilità civile e umana, nonché una padronanza assoluta del grande linguaggio cinematografico”. Per l’ingresso a teatro sarà necessario esibire il green pass.