[Video] – Due sanguisughe di 3 cm estratte dagli occhi di un ragazzo

Diagnosi e intervento choc per un ragazzo con forti problemi di arrossamento e dolore all’occhio destro. A creare i disturbi due sanguisughe di 3 centimetri che si era ‘insediate’ nell’occhio destro, attaccatesi probabilmente quando erano microscopiche, insieme all’acqua di fonte dove il ragazzo, Marvin Manansala, si dissetava.

Un episodio eccezionale quello del 22 luglio di cui si sono occupati due amici, che con pinzetta e garza hanno estratto i parassiti con un’operazione come si vede nel video diventato virale. Le sanguisughe, anche se molto raramente, possono entrare nel corpo umano quando si nuota in zone contaminate o si beve acqua non filtrata.

Nel caso del ragazzo filippino gli animali, probabilmente attatisi quando erano praticamente invisibili, sono cresciuti fino a 36 cm nutrendosi nel corpo dell’occhio destro. Ma la specie trovata può arrivare a raggiungere i 12 cm, una misura che avrebbe potuto creare danni più seri al bulbo oculare.

Inoltre questi parassiti, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,secernono una molecola che impedisce la coagulazione sanguigna, che provocava le perdite di sangue e facile sanguinamento. Ecco il video: